LLA se impuso a FP por 1375 votos en Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

Resultados finales extra oficiales de Roque Pérez:
La Libertad Avanza 3691.
Fuerza Patria 2316.
1375 votos de diferencia.

