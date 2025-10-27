LLA se impondría por 1 punto en PBA

En Diputados Nacionales – Escrutado un 94,79%
La Libertad Avanza: sacaría un 41,52% (17 BANCAS) y Fuerza Patria un 40,84% (16 BANCAS).
Datos parciales gentileza de MinutoUno.-
