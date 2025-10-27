26 de octubre de 2025

LLA se impondría por 1 punto en PBA

Redacción 2 horas atrás

En Diputados Nacionales – Escrutado un 94,79%

La Libertad Avanza: sacaría un 41,52% (17 BANCAS) y Fuerza Patria un 40,84% (16 BANCAS).

Datos parciales gentileza de MinutoUno.-

 

 

 

