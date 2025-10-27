27 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

La Libertad Avanza y se impuso en 16 provincias: Así quedó el mapa del país

Redacción 8 horas atrás

Screenshot

Con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas 2025 con el 40,84% de los votos y venció al peronismo en 16 provincias.

Gentileza MinutoUno.-

Más historias

Silvio Magariño comenzó la 6ª Travesía Consecutiva de “KM Solidarios”

1 hora atrás Redacción

Tras el triunfo del Gobierno, los dólares blue y oficial se desploman

1 hora atrás Redacción

900 mil votos en todo el país. Muy buena elección de la izquierda: Bregman, Del Caño y Del Plá entran al Congreso Nacional

3 horas atrás Redacción