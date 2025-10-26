La Libertad Avanza está obteniendo más votos que Fuerza Patria en Roque Pérez y distritos cercanos

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Resultados parciales extra oficiales de las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre:

De acuerdo a datos que llegan a nuestra redacción, la lista número 503 de La Libertad Avanza, se estaría imponiendo a la lista 507 de Fuerza Patria, en las localidades de Roque Pérez, Saladillo, Bragado, Chivilcoy y Cañuelas, hasta el momento con un 25% de las mesas escrutadas.

De acuerdo a datos extra oficiales en Roque Pérez con 12 mesas escrutadas La Libertad Avanza obtiene 1242 votos contra 712 de Fuerza Patria.-

Actualizaremos cuando tengamos más datos.-

