26 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

La Libertad Avanza está obteniendo más votos que Fuerza Patria en Roque Pérez y distritos cercanos

Redacción 4 horas atrás

Screenshot

Resultados parciales extra oficiales de las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre:

De acuerdo a datos que llegan a nuestra redacción, la lista número 503 de La Libertad Avanza, se estaría imponiendo a la lista 507 de Fuerza Patria, en las localidades de Roque Pérez, Saladillo, Bragado, Chivilcoy y Cañuelas, hasta el momento con un 25% de las mesas escrutadas.

De acuerdo a datos extra oficiales en Roque Pérez con 12 mesas escrutadas La Libertad Avanza obtiene 1242 votos contra 712 de Fuerza Patria.-

Actualizaremos cuando tengamos más datos.-

 

Screenshot

Más historias

LLA se impondría por 1 punto en PBA

2 horas atrás Redacción

LLA se impuso a FP por 1375 votos en Roque Pérez

3 horas atrás Redacción

Intensa búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron en Chubut el mismo día que los jubilados

5 horas atrás Redacción