Las naciones del Golfo interceptan misiles y drones en la madrugada

Las naciones del Golfo continúan repeliendo ataques mientras los ataques regionales continúan por cuarta semana.

Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que interceptaron drones y misiles procedentes de Irán la mañana del jueves, asegurando al público que “los sonidos escuchados” son las defensas aéreas del país en acción.

Kuwait emitió un mensaje similar, diciendo que “cualquier explosión que pueda escucharse es el resultado de que los sistemas de defensa aérea intercepten objetivos hostiles”. No especificó de dónde provenían las continuas “amenazas de misiles y drones”.

Bahrein advirtió que se han activado las sirenas e instruyó a sus residentes a refugiarse en “el lugar seguro más cercano”.

Algo de contexto: para muchos Estados árabes del Golfo, sus ciudades han soportado la peor parte de la mayoría de los misiles y drones iraníes, dejando su sensación de seguridad sacudida y sembrando una profunda desconfianza con sus vecinos iraníes durante años.

La mayoría de los países de la región, incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein, ahora ven al régimen iraní como una amenaza directa y a largo plazo para su seguridad y podrían ahora exigir el fin de la guerra con garantías para su seguridad. En contraste, países como Omán han expresado descontento con Israel y Estados Unidos por iniciar la guerra contra Irán.

CNN.-

Drones baratos que revolucionan las formas de hacer la guerra

Se estima que cada una de estas armas iraníes cuesta unos 20.000 dólares, y aunque nos referimos a ellas como drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV en inglés), el término más aproximado es municiones de merodeo (loitering munitions), a medio camino entre las municiones guiadas de precisión, los misiles de crucero y los drones, según explica el CFR.

Estas armas permanecen en el aire hasta que un operador encuentra un momento oportuno para atacar un objetivo concreto y la dirige contra él. Esto hace que sean más flexibles en el ataque, evita poner en riesgo a los equipos propios y cubre otras funciones, como las de reconocimiento y recopilación de información.

Mientras que Ucrania ha tenido acceso a drones más potentes, como los Bayraktar turcos y otras herramientas de defensa estadounidenses, las sanciones impuestas a Rusia han obstaculizado la producción nacional, forzando al país a buscar otras opciones afuera, como explica a Newtral.es Farzin Nadimi, analista del think tank Washington Institute, quien también recuerda que Irán y Rusia tienen una historia común de cooperación en Siria para el uso de aviones de no tripulados.

Estados Unidos ha alertado de esta cooperación desde julio y en el último mes también ha detectado la presencia de personal iraní en Crimea para dar asistencia técnica y formación a soldados rusos en el uso de estas armas, aunque Irán ha negado las acusaciones en varias ocasiones.

Fuente y fotos: newtral.es