Nuevo gesto de Javier Milei a Manuel Adorni: inauguran juntos un centro de formación de Capital Humano

Se trata del inicio de actividades de un centro orientado a mejorar las “capacitaciones técnicas y conseguir una rápida inserción laboral, con convenios con empresas y entrega de certificados”.

El 25 de febrero pasado, la ministra de Caital humano había firmado entendimientos con las empresas Motorarg e ImpexPro con el objetivo de “potenciar las competencias técnicas de los empleados para su inserción en el mercado laboral y el fortalecimiento del empleo calificado en los centros de formación”.

Las polémicas por los vuelos de Manuel Adorni y familia Previamente, alrededor de las 11 de la mañana, Javier Milei mantendrá un encuentro privado con Manuel Adorni en su despacho de la Casa Rosada, con vistas a establecer una estrategia que le permita reestablecer la agenda oficialista en un contexto mediático adverso que, incluso, viene desgastando la gestión libertaria.

el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial y, luego, su polémico vuelo a Punta del Este que, según lo que se sabe, fue pagado por un amigo que al mismo tiempo mantiene o mantenía contratos con la TV Pública. Es que, como se sabe, el Gobierno enfrenta en estos momentos una fuerte caída en su credibilidad a partir de dos hechos protagonizados por el jefe de Gabinete:que, según lo que se sabe, fue pagado por un amigo que al mismo tiempo mantiene o mantenía contratos con la TV Pública. Así lo declaró ante el juez Ariel Lijo el piloto Agustín Issin Hansen, de 46 años, al tiempo que ratificó que el vuelo privado a la localidad uruguaya fue pagado el 9 de marzo pasado por Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Lo hizo al declarar como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py, donde también dijo que, en calidad de “bróker”, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de diez viajes por U$S42.250, uno de los cuales vendió a Grandio por 3.000 de la misma moneda mediante un pago en efectivo realizado por una persona que mandó el periodista y empresario amigo de Adorni, a quien identificó como “Horacio”.

El Presidente de la Nación encabezará la