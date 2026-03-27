Nuevo gesto de Javier Milei a Manuel Adorni: inauguran juntos un centro de formación de Capital Humano

Las polémicas por los vuelos de Manuel Adorni y familia
Previamente, alrededor de las 11 de la mañana, Javier Milei mantendrá un encuentro privado con Manuel Adorni en su despacho de la Casa Rosada, con vistas a establecer una estrategia que le permita reestablecer la agenda oficialista en un contexto mediático adverso que, incluso, viene desgastando la gestión libertaria.
Así lo declaró ante el juez Ariel Lijo el piloto Agustín Issin Hansen, de 46 años, al tiempo que ratificó que el vuelo privado a la localidad uruguaya fue pagado el 9 de marzo pasado por Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador.
Lo hizo al declarar como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py, donde también dijo que, en calidad de “bróker”, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de diez viajes por U$S42.250, uno de los cuales vendió a Grandio por 3.000 de la misma moneda mediante un pago en efectivo realizado por una persona que mandó el periodista y empresario amigo de Adorni, a quien identificó como “Horacio”.
Gentileza MinutoUno. Foto Noticias Argentinas.-
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