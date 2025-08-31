Las explotaba sexualmente y les tatuaba sus iniciales en los genitales: fue detenido

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre de 40 años fue detenido en Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual, donde las víctimas eran sometidas a consumir drogas, sufrían agresiones físicas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.

Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.

Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse.

Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram, y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad.

Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento.

En los allanamientos, la Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.

Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación.

Noticias Argentinas.-

