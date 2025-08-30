30 de agosto de 2025

FUERZA PATRIA ROQUE PÉREZ CIERRA SU CAMPAÑA EN CARLOS BEGUERIE, EN LA PAZ CHICA Y EN LA CIUDAD DE ROQUE PÉREZ

2 horas atrás

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE: EN CARLOS BEGUERIE: 20:30 HORAS EN EL CLUB SOCIAL DE CARLOS BEGUERIE.

EL MARTES 2 DE SEPTIEMBRE: EN LA PAZA CHICA: 20:30 HORAS EN EL ALMACÉN LA PAZ CHICA. 

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE: 20:30 HORAS BERRO ESQUINA 9 DE JULIO.-

 

 

 

