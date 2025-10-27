La participación electoral fue del 67,8%, la más baja desde 1983

La jornada electoral del domingo 26 de octubre de 2025 dejó una marca histórica en la democracia argentina: solo el 67,8% del padrón participó en las elecciones legislativas, la participación más baja registrada desde el retorno democrático en 1983. El dato oficial tras el cierre de los comicios no sorprendió en el marco de una fuerte pérdida de entusiasmo entre la población.

La caída en la asistencia a las urnas se evidencia aún más al comparar con procesos previos. En las legislativas de 2021, la concurrencia había alcanzado el 71%, mientras que en las elecciones presidenciales de 2023 los números superaron el 76%, con un 77,05% en las generales y un 76,31% en el balotaje. Estas cifras reflejan una tendencia descendente que preocupa a los referentes políticos y sociales, quienes advierten sobre la pérdida de legitimidad y representatividad que puede acarrear la baja participación.

Uno de los cambios centrales de esta elección fue el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca agilizar y transparentar el proceso electoral. Sin embargo, la implementación de este nuevo procedimiento no logró revertir la apatía de parte del electorado. Consultores afirman que la desafección política y la crisis económica influyen fuertemente en la decisión de los votantes de no acercarse a las urnas, mientras que otros señalan la necesidad de revisar campañas de concientización y el rol de los partidos.

Durante la jornada, se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, configurando un escenario político que podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Las proyecciones de boca de urna y el escrutinio preliminar reflejan una disputa cerrada entre las principales fuerzas, aunque el foco de la noticia se centró en el bajo nivel de convocatoria, más allá de los resultados en sí.

Infonews Cooperativa.-

Foto www.rpereznet.com.ar

