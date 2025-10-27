27 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 27: FARMACIA ROQUE PÉREZ

Redacción 4 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 27: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280.-

 

Más historias

Silvio Magariño comenzó la 6ª Travesía Consecutiva de “KM Solidarios”

1 hora atrás Redacción

Tras el triunfo del Gobierno, los dólares blue y oficial se desploman

1 hora atrás Redacción

900 mil votos en todo el país. Muy buena elección de la izquierda: Bregman, Del Caño y Del Plá entran al Congreso Nacional

3 horas atrás Redacción