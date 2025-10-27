900 mil votos en todo el país. Muy buena elección de la izquierda: Bregman, Del Caño y Del Plá entran al Congreso Nacional

La mejor elección histórica del FITU en CABA. La izquierda es tercera fuerza en la Ciudad: Myriam Bregman electa diputada nacional con más del 9 %.

Con más del 9 % de los votos -la votación más alta de la izquierda en la historia en este distrito-, la dirigente del PTS-FITU, luchadora de Derechos Humanos y referente del movimiento de mujeres, vuelve a ocupar una banca nacional, en la que estará hasta julio de 2028. Para senadores, Christian Castillo también obtiene un gran resultado, quedando en esa categoría también ubicados como tercera fuerza.

Provincia de Buenos Aires: Con más del 5 % de los votos, el Frente de Izquierda Unidad se consolida como tercera fuerza en un escenario de fuerte polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que sorpresivamente se impuso por una diferencia mínima. Ante el fracaso del peronismo de apostar a la pasividad, las bancas de la izquierda estarán al servicio de fortalecer la resistencia y la lucha contra Milei.

La elección en la Provincia de Buenos Aires dejó un sorprendente triunfo de La Libertad Avanza ante Fuerza Patria, sobreponiéndose de la paliza que sufrió en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese marco de fuerte polarización, el Frente de Izquierda superó el 5% de los votos y obtuvo casi 450 mil votos con importantes resultados en la estratégica tercera sección electoral que aglutina a La Matanza y todo el sur del conurbano.

De esta manera, la izquierda se queda con dos bancas que ocuparán Nicolás del Caño y Romina del Plá, que asumirán a partir de diciembre. Del total de las 35 bancas que se ponían en juego por Buenos Aires para renovar en esta elección, 17 serán para La Libertad Avanza y las otras 16 serán para el peronismo. El resto de las fuerzas políticas no logró obtener representación ya que no superaron el piso necesario.

La elección de la izquierda significa un importante reconocimiento a quienes siempre han estado del mismo lado, construyendo una importante resistencia en las calles junto a todos los sectores que salieron a luchar y enfrentar los planes de ajuste del Gobierno al servicio del FMI y el gran capital. Desde el acompañamiento a la lucha de los jubilados, el Hospital Garrahan y el colectivo de discapacidad, hasta todos los conflictos de trabajadores que enfrentan los despidos y ataques como los de Secco, Georgalos, Shell, Ilva, Siderca, INTI, aeronáuticos, entre otros.

Al mismo tiempo, representa un voto de confianza de un importante sector a quienes siempre apostaron a construir una oposición fuerte y consecuente, en las calles y en el Congreso. A diferencia de las negociaciones que sectores del peronismo mantuvieron con el gobierno nacional, brindándole apoyo para votar leyes claves como el blanqueo o las leyes represivas de Bullrich.

El gobierno logra obtener un resultado sorpresivo gracias a la polarización y el salvataje de Donald Trump, pero no logra resolver las cotradicciones de su debilidad estructural y la falta de volúmen político para llevar adelante las reformas que pretende y que anunció previo a la campaña. Frente a esta nueva situación, y el fracaso de la apuesta a la pasividad del peronismo para derrotar a Milei en las urnas, será necesario poner todos los esfuerzos en construir una verdadera alternativa contra los planes de ataque que prepara el gobierno. En esa perspectiva se inscribe el resultado del Frente de Izquierda, como punto de apoyo para las peleas que vendrán y que sólo se resolverán en las calles.

Gentileza de La Izquierda Diario.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...