Tras el triunfo del Gobierno, los dólares blue y oficial se desploman

El dólar blue se vende este lunes 27 de octubre de 2025 a $1.420, es decir, 105$ menos respecto del cierre del último viernes, luego de lo que fue la contundente victoria del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025.

$1.400. Dólar hoy oficial en el Banco Nación El dólar oficial este lunes 27 de octubre cotiza casi un 10% a la baja: Compra: $1.370.

Venta: $1.420. Gentileza MinutoUno.com En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a

