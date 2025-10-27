27 de octubre de 2025

Tras el triunfo del Gobierno, los dólares blue y oficial se desploman

Redacción 1 hora atrás
El dólar blue se vende este lunes 27 de octubre de 2025 a $1.420, es decir, 105$ menos respecto del cierre del último viernes, luego de lo que fue la contundente victoria del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.400.

Dólar hoy oficial en el Banco Nación

El dólar oficial este lunes 27 de octubre cotiza casi un 10% a la baja:

  • Compra: $1.370.
  • Venta: $1.420.

Gentileza MinutoUno.com

 

