Silvio Magariño comenzó la 6ª Travesía Consecutiva de “KM Solidarios”

Este lunes 27 de octubre dio inicio la 6ª Travesía Consecutiva de “KM Solidarios”, una iniciativa que une deporte, compromiso y solidaridad.

El corredor Silvio Magariño emprendió el desafío que se extenderá hasta el 7 de noviembre, con un recorrido total de 412 kilómetros. Según detalló, “este año será un recorrido solidario que unirá las localidades de Las Flores, General Alvear, 25 de Mayo, Norberto de la Riestra, Lobos, Roque Pérez y Saladillo”.

El objetivo central de esta propuesta es sumar kilómetros en favor de causas solidarias y visibilizar la importancia de la colaboración comunitaria. En el caso de Roque Pérez, la travesía busca acompañar y brindar apoyo a Romina Cassidy, generando lazos de empatía y compromiso social a través del deporte.

El intendente Maximiliano Sciaini había expresado que el Municipio de Roque Pérez no dudó en acompañar esta iniciativa, destacando “el valor de las acciones que promueven la solidaridad y el esfuerzo compartido”.

Por su parte, el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, había manifestado que “KM Solidarios es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para ayudar y unir a las comunidades”, subrayando además el compromiso del municipio con este tipo de propuestas que fomentan la participación y los valores solidarios.

Magariño informó que los primeros kilómetros se desarrollaron con normalidad, pese a algunos momentos de llovizna, y agregó que pasará la noche en la localidad de El Trigo, dentro del partido de Las Flores, para continuar mañana con esta travesía solidaria que sigue creciendo año a año.-

