4 de mayo de 2026

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El intendente de Esteban Echeverría presentará un recurso de amparo por los 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción 2 horas atrás

Fernando Gray le solicitará a la Justicia Federal “el resguardo de la indemnidad funcional” y la normalización de la “continuidad” del organismo.

El intendente de Esteban EcheverríaFernando Gray, presentará este lunes 4 un recurso de amparo ante la Justicia Federal por los 140 despidos y la situación crítica por la que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

Mediante un comunicado, informó que, a través de ese documento, solicitará “el resguardo de la indemnidad funcional»  y la normalización para una correcta “continuidad” de uno de los organismo con mayor “prestigio” en nuestro país, luego de los sucesivos recortes en áreas estratégicas promovidas, según los mismos empleados del SMN, por el ministerio de Desregulación comandado por Federico Sturzenegger.

“Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas operativas que tienen impacto directo en la población”, sostuvo Gray, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario municipal se mostró, una vez más, en desacuerdo con la gestión del presidente Javier Milei y, con este amparo, intentará “frenar los efectos del DNU 274/2026”, que dispone la “desarticulación del SMN en un plazo de 180 días”.

Según sostuvo el mismo organismo, esa situación implicaría “el cierre de todas las estaciones que funcionan en el país» y la pérdida de empleo de “aproximadamente mil trabajadores” de diversas especialidades y áreas.

Para finalizar, Gray señaló que “el DNU es inconstitucional porque fue dictado mientras el Congreso estaba en sesiones ordinarias y sin que exista ”ninguna situación de necesidad urgencia» que lo justifique y, en la misma línea, indicó que es una “violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional”.

Por último, surbrayará que el SMN es un servicio público esencial que tutela el “derecho a la vida y a la integridad de las personas (transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre), y su “desmantelamiento” afecta a toda la comunidad.

Noticias Argentinas.-

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.
Foto: AgenciaNA / Damián Dopacio.-

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