Franco Colapinto, lapidario tras el Gran Premio de México: «Peor no se puede ir»

Pese al mal resultado, el piloto de Pilar se mostró ilusionado con el próximo desafío: el Gran Premio de Brasil, la fecha más cercana a la Argentina en el calendario. “Brasil es el gran premio de casa, así que contento. Va a haber muchos argentinos allá, tengo muchas ganas de disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un buen resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. De acá para arriba, ojalá mejoremos un poco”, expresó con sinceridad.

Colapinto había partido desde la 20ª posición y solo logró avanzar cuatro lugares, todos producto de abandonos. La suerte tampoco lo acompañó: cuando se preparaba para superar a su compañero Pierre Gasly, se desplegó un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz Jr., lo que le impidió concretar el sobrepaso y maquillar una actuación discreta del equipo.

Consultado sobre si podía haber quedado 15°, el argentino fue tajante: “Sí, seguro. 100%, llegué a tres décimas”, lamentó. También fue muy crítico con Lance Stroll, a quien responsabilizó por el incidente en la partida: “Me tiró Stroll al pasto y nada. No mira los espejos nunca Stroll. No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo. Hice un trompo pero la recuperé rápido”, detalló.

Colapinto buscará revancha la próxima semana en Interlagos, donde espera reencontrarse con mejores sensaciones y cerrar de la mejor manera su primera temporada completa en la Fórmula 1. Con este resultado,buscará revancha la próxima semana en Interlagos, donde espera reencontrarse con mejores sensaciones y cerrar de la mejor manera su primera temporada completa en la Fórmula 1. Gentileza de MinutoUno.-

, lanzó Colapinto, visiblemente molesto con la estrategia del equipo francés, que decidió iniciar la competencia con el compuesto más duro y apostar a una única parada., agregó.