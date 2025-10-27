Franco Colapinto, lapidario tras el Gran Premio de México: «Peor no se puede ir»

Colapinto había partido desde la 20ª posición y solo logró avanzar cuatro lugares, todos producto de abandonos. La suerte tampoco lo acompañó: cuando se preparaba para superar a su compañero Pierre Gasly, se desplegó un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz Jr., lo que le impidió concretar el sobrepaso y maquillar una actuación discreta del equipo.
Gentileza de MinutoUno.-
