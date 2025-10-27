Virginia Gallardo dio la sorpresa en Corrientes y logró una banca en Diputados por La Libertad Avanza

La distribución de las tres bancas en juego quedó equilibrada entre las principales alianzas: Vamos Corrientes, el frente oficialista provincial, se impuso con el 33,83% y retuvo una banca con Diógenes González como representante. La Libertad Avanza obtuvo la segunda banca con Virginia Gallardo y el 32,58% de los votos, mientras que Fuerza Patria, el espacio peronista, logró el 28,50% y se aseguró la tercera banca con Raúl “Rulo” Hadad.

La irrupción de La Libertad Avanza en Corrientes fue una de las novedades más destacadas de la jornada electoral. El espacio quedó a solo 1,25 puntos porcentuales de la coalición del gobernador Gustavo Valdés, consolidándose como segunda fuerza y desplazando al peronismo al tercer lugar.

La jornada transcurrió en un clima de calma y sin incidentes. El secretario electoral del Juzgado Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, informó que la participación alcanzó el 59,75% del padrón, tras una afluencia inicial baja del 47% registrada a las 17. “La gente nos decía que fue una jornada muy tranquila, muy normal, y eso es lo mejor que puede pasar en una elección”, destacó el funcionario en diálogo con radio Continental Corrientes.