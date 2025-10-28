Javier Milei, tras la victoria legislativa: «Me tomaré un tiempo para definir el nuevo gabinete»

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas, el instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, afirmó Milei durante una entrevista en A24. El líder libertario reconoció que el resultado electoral, especialmente la victoria en la provincia de Buenos Aires, obliga a repensar la arquitectura política de su administración: “Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes que me comprometí a impulsar ante los argentinos”, subrayó.