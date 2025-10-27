Kicillof: «Ni miedo, ni tristeza ni resignación»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

“Ni miedo ni tristeza, ni resignación, más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza. Tenemos que construir una alternativa de gobierno. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof al dirigirse a la militancia partidaria luego de las elecciones de este domingo.

El mandatario provincial aseguró que el presidente Javier Milei “se equivoca si festeja que este resultado electoral donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”, y dijo que “también se equivoca si pasan por alto la situación que está atravesando el pueblo donde se han perdido empleos, ha caído la actividad y cierran empresas todos los días”.

“Por eso, ante esta situación después del 7 de septiembre se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al presidente (Donald) Trump y esos fondos de inversión. Ni el gobierno de Estados Unidos y el JP Morgan no son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es más que para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”, afirmó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Kicillof valoró el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia y sostuvo que los resultados en la provincia fueron “muy ajustados, con una mínima diferencia de 0,5 por ciento” en contra del peronismo.

De todos modos, destacó que “de los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarán los 15 y uno más” que irán a “defender nuestras convicciones al Congreso”.

Kicillof estuvo acompañado en el búnker por los referentes Máximo Kirchner y Sergio Massa y por los diputados electos Jorge Taiana y Juan Grabois, entre otros.

Infonews Cooperativa.-

