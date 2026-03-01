Irán advierte a Trump: “Usaremos todo el arsenal, y luego algo nunca visto”

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó lanzamiento de proyectiles y anticipó utilización de armamento inédito si continúa la confrontación regional.

El general Ebrahim Jabbari, integrante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), envió un mensaje directo al presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

«Trump debería saber que contamos con las capacidades más avanzadas hoy en día, porque llevamos años combatiéndolos. Primero, usaremos todo lo que tenemos en stock, pero luego usaremos nuestros misiles más poderosos, algo que aún no hemos usado», afirmó.

Según sus declaraciones, los misiles lanzados este sábado forman parte del arsenal actualmente disponible, y todavía existirían sistemas de mayor alcance o potencia que no fueron desplegados.

Ataque “preventivo” y reacción iraní

Durante la madrugada, el Ministerio de Defensa israelí comunicó un ataque «preventivo» contra la República Islámica con el objetivo de «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que fuerzas de Washington se sumaron a la agresión contra el país persa.

Como respuesta, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel y amplió sus operaciones hacia bases militares estadounidenses ubicadas en la región.

El intercambio de ataques amplía el alcance del enfrentamiento y suma nuevos escenarios militares en Medio Oriente.

El CGRI sostuvo que el país dispone de capacidades avanzadas tras años de confrontación con Estados Unidos, y reiteró que podrían utilizar armamento que todavía no fue exhibido públicamente.

La tensión continúa en aumento con ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

