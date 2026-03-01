Finalizaron los torneos por el Mes Aniversario de La Curva Pádel en Roque Pérez

Con una destacada participación de jugadores, jugadoras y público, finalizaron los torneos organizados en el marco del primer aniversario de La Curva Pádel en Roque Pérez, los cuales contaron con el auspicio del Municipio de Roque Pérez.
Ayer sábado 28 de febrero se disputaron las finales de todas las categorías, consagrándose campeones y subcampeones:
8va. Femenina
Campeonas: Aylén Sciaini / Tatiana Holze
Subcampeonas: Lorena Bruno / Desiree Macías
8va. Masculina
Campeones: Dylan Corvalán / Nahuel Pueta
Subcampeones: Luis Lanz / Esteban Regueira
7ma. Femenina
Campeonas: Felisa Silvert / Rocío García
Subcampeonas: Paola Pozzoli / Gabriela Albanesi
7ma. Masculina
Campeones: Ignacio Dávalos / Valentín Alberti
Subcampeones: Julio Torres / Fermín Olasagaste
6ta. Femenina
Campeonas: Yanina Yunino / Agustina Cardelino
Subcampeonas: Giuliana Bruno / María Amico
6ta. Masculina
Campeones: Elías Simoncini / Patricio Carballido
Subcampeones: Nahuel Basili / Keke Naldandián
5ta. Femenina
Campeonas: Andrea Peralta / Marisol Romero
Subcampeonas: Giuliana Raschia / Soledad Gorosito
Suma 9 Masculina
Campeones: Octavio Garrett / Marcos López
Subcampeones: Ezequiel Pavón / Marcos Gorosito
Una vez finalizadas las competencias se realizó la entrega de premios, medallas y remeras para campeones y subcampeones. La premiación estuvo a cargo de Marcos, Luciano y Agustina, integrantes de La Curva Pádel; del intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y del director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi.
Durante el cierre se destacó la muy buena organización de todos los torneos por parte del equipo de La Curva Pádel y se agradeció a todos los y las participantes de cada una de las categorías que formaron parte de este mes aniversario, que reafirma el crecimiento y la consolidación del pádel en la comunidad.-
