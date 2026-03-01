Finalizaron los torneos por el Mes Aniversario de La Curva Pádel en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Con una destacada participación de jugadores, jugadoras y público, finalizaron los torneos organizados en el marco del primer aniversario de La Curva Pádel en Roque Pérez, los cuales contaron con el auspicio del Municipio de Roque Pérez.

Ayer sábado 28 de febrero se disputaron las finales de todas las categorías, consagrándose campeones y subcampeones:

8va. Femenina

Campeonas: Aylén Sciaini / Tatiana Holze

Subcampeonas: Lorena Bruno / Desiree Macías

8va. Masculina

Campeones: Dylan Corvalán / Nahuel Pueta

Subcampeones: Luis Lanz / Esteban Regueira

7ma. Femenina

Campeonas: Felisa Silvert / Rocío García

Subcampeonas: Paola Pozzoli / Gabriela Albanesi

7ma. Masculina

Campeones: Ignacio Dávalos / Valentín Alberti

Subcampeones: Julio Torres / Fermín Olasagaste

6ta. Femenina

Campeonas: Yanina Yunino / Agustina Cardelino

Subcampeonas: Giuliana Bruno / María Amico

6ta. Masculina

Campeones: Elías Simoncini / Patricio Carballido

Subcampeones: Nahuel Basili / Keke Naldandián

5ta. Femenina

Campeonas: Andrea Peralta / Marisol Romero

Subcampeonas: Giuliana Raschia / Soledad Gorosito

Suma 9 Masculina

Campeones: Octavio Garrett / Marcos López

Subcampeones: Ezequiel Pavón / Marcos Gorosito

Una vez finalizadas las competencias se realizó la entrega de premios, medallas y remeras para campeones y subcampeones. La premiación estuvo a cargo de Marcos, Luciano y Agustina, integrantes de La Curva Pádel; del intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y del director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi.

Durante el cierre se destacó la muy buena organización de todos los torneos por parte del equipo de La Curva Pádel y se agradeció a todos los y las participantes de cada una de las categorías que formaron parte de este mes aniversario, que reafirma el crecimiento y la consolidación del pádel en la comunidad.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...