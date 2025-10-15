Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron ayer obtener un dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber aplicado la ley de Discapacidad con el argumento que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento de esa norma.

El Gobierno decidió que aplicará esa que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta que el el Congreso no defina de dónde se obtendrán los recursospara instrumentar esa medida para la que este año deben destinarse 3 billones de pesos.

Por ese motivo y cumplimiento con el emplazamiento aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes Reglamento, que presiden el libertario Nicolás Mayoraz, y la macrista Silvia Lospennato.

En esa reunión plenaria la oposición logró emitir dictamen de mayoría con 29 firmas.

El despacho de mayoría fue avalado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, y Encuentro Federal, que votó dividido debido a la moción de censura

En tanto, hubo un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y el PRO, y otro despacho firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y del cordobés Juan Brugge.

De todos modos, ese despacho deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación de Francos y ahí definir la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante el recinto de sesiones.

Si bien se avanzó con un dictamen para interpelar a Francos se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura, ya que muchos bloques dialoguistas se oponen a utilizar ese mecanismo constitucional.

El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño(Encuentro Federal), dijo que «no hay un tema personal con el Jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que tenemos que cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley”.

“El mecanismo que propuse en mi proyecto es interpelar para que explique los motivos y las circunstancias para no cumplir por escrito con una ley”, explicó.

Agregó que el Congreso no puede «no hacer nada cuando no se cumpla una ley, no admito que finjamos demencia y se avance sin hacer algo cuando el Gobierno en un decreto dice que no va a cumplir con una ley, ahí se rompe el estado de derecho y no lo podemos permitir”, .

El diputado de UxP, Daniel Arroyo, dijo que “estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias”.

“Planteamos el camino de la interpelación al Jefe de Gabinete con posible moción de censura, espero que prime la racionalidad y que el gobierno haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante”, manifestó.

Por su parte, Juliano dio que «nosotros no nos queremos subir a la carroza de la censura, porque no queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”.

En tanto, la diputada del PRO, Silvana Guidici, dijo al rechazar la interpelación que «cuando la moción de censura se aplica para ejercer un control político lo que está generando, porque se utiliza como herramienta partidaria, es un intento de desestabilización”

Noticias Argentinas.-