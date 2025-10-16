JB 2025: Roque Pérez obtuvo la primera medalla

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En la segunda jornada de participación de la delegación roqueperense en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, se vivió una jornada llena de emociones y logros.

Alejandro Macedo, en Atletismo PCD Visual (100 metros llanos), logró un destacado 4º puesto. Por su parte, María Magdalena Bar, también en PCD Visual, obtuvo el 2º puesto en lanzamiento de bala, conquistando así la primera medalla para Roque Pérez en estos JB 2025, al quedarse con la medalla de plata.

En otros resultados, el equipo de Rugby Femenino cayó por 37-7 ante Lanús y mañana enfrentará a General Pueyrredón. El conjunto de Pádel Masculino de Adultos Mayores perdió 6-1 y 6-3 frente a General Pueyrredón, y mañana buscará revancha contra San Nicolás. En tanto, el equipo de Bochas Femenino fue derrotado 12 a 5 por Mercedes, y el Futsal Sub-16 perdió 3-2 frente a Florencio Varela.

El intendente Maximiliano Sciaini, quien compartió varias actividades junto a la delegación, fue el encargado de entregar la medalla a María Bar, acompañando este importante momento. También estuvieron presentes el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, y el director de Cultura, Fernando Olasagaste, junto a profesores, delegados y familiares de los y las competidoras.

Mañana continuará la competencia en distintas disciplinas, con nuevas oportunidades para seguir sumando logros para Roque Pérez.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...