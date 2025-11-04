INHABILITADO: CONDUCÍA A ALTA VELOCIDAD Y PROVOCÓ UNA TRAGEDIA EN JOSÉ C. PAZ

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación del conductor que destrozó a una familia en un siniestro vial en José C. Paz. Circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio e hirió gravemente a uno de los hijos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició el proceso para inhabilitar de inmediato al conductor de una camioneta que chocó contra un vehículo en el que viajaba una familia. El siniestro ocurrió el fin de semana en José C. Paz y producto del impacto murieron ambos padres. Los hijos, todos menores de edad, resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Según consta en las imágenes registradas y testigos, el responsable del hecho circulaba a 160 km/h, situación que agravó las consecuencias.

Por este motivo, la ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido.

Agencia Nacional de Seguridad Vial | Prensa. De acuerdo a MinutoUno, el conductor de la camioneta de 23 años, quedó bajo arresto casi en seguida del accidente ocurrido en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en José C. Paz, porque el test de alcoholemia que le practicó personal de la policía arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre, cuando el límite es 0 en la provincia de Buenos Aires.-

VIDEO (gentileza SM Noticias.-

