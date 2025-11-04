El gobierno lanza licitación pública para privatizar autopistas y rutas nacionales. La RN 205 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas entre ellas

El gobierno nacional anunció la licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que suman más de 1.800 kilómetros, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC).
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X: «Importante. El Gobierno Nacional avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones y lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos: – Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas). – Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa)».
«En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado. De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro», añadió.
Asimismo, el funcionario expresó: «Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos».
En esta oportunidad, solo dos de los ocho tramos de la segunda etapa saldrán a licitación. En junio se realizaron audiencias públicas para todos los tramos, cumpliendo con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso de concesión.
Gentileza de MinutoUno.-
Foto www.rpereznet.com.ar (Peaje de la autopista Riccheri).-
