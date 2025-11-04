El gobierno lanza licitación pública para privatizar autopistas y rutas nacionales. La RN 205 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas entre ellas

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X: «Importante. El Gobierno Nacional avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones y lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos: – Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas). – Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa)».

«En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado. De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro», añadió.