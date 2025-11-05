Perro detenido por la policía

Un perro fue con su dueña a una jornada de vacunación gratuita, cuando aprovechó para escaparse de la cita médica. Afortunadamente, dos policías pudieron capturarlo y escoltarlo de nuevo con su familia en una divertida escena.
Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info
