Perro detenido por la policía

Redacción 4 horas atrás

Un perro fue con su dueña a una jornada de vacunación gratuita, cuando aprovechó para escaparse de la cita médica. Afortunadamente, dos policías pudieron capturarlo y escoltarlo de nuevo con su familia en una divertida escena.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

 

