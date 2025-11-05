CON PARTIDOS DE BABY FÚTBOL, FINALIZARON LAS OLIMPIADAS MUNICIPALES EN ROQUE PÉREZ

Durante la tarde-noche del lunes 3 de noviembre se desarrollaron los partidos correspondientes al Baby Fútbol, en el marco de las Olimpíadas Municipales, en la cancha del Club Alumni de Roque Pérez.
Con la participación de tres equipos femeninos y cuatro masculinos, se disputaron los cruces y las finales. En la categoría femenina, el equipo El Rejunte, integrado por jugadoras de distintos sectores municipales, se consagró campeón. En la categoría masculina, el título fue para el equipo de Espacios Verdes.
Cabe destacar que el árbitro de todos los encuentros fue Daniel Cravero, quien acompañó el desarrollo de la jornada deportiva.
Al finalizar los partidos, Horacio Tossi, director de Deportes y Recreación, junto a personal de dicha dirección, hizo entrega de las medallas a las campeonas y campeones de la jornada.
Con estos partidos, culminaron las Olimpíadas Municipales 2025, que se desarrollaron en diversas disciplinas, promoviendo el compañerismo, la integración y la recreación entre los empleados y empleadas municipales.
En fecha a definir, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos.-
Más historias
Perro detenido por la policía
El gobierno lanza licitación pública para privatizar autopistas y rutas nacionales. La RN 205 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas entre ellas
INHABILITADO: CONDUCÍA A ALTA VELOCIDAD Y PROVOCÓ UNA TRAGEDIA EN JOSÉ C. PAZ