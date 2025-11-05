CON PARTIDOS DE BABY FÚTBOL, FINALIZARON LAS OLIMPIADAS MUNICIPALES EN ROQUE PÉREZ

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Durante la tarde-noche del lunes 3 de noviembre se desarrollaron los partidos correspondientes al Baby Fútbol, en el marco de las Olimpíadas Municipales, en la cancha del Club Alumni de Roque Pérez.

Con la participación de tres equipos femeninos y cuatro masculinos, se disputaron los cruces y las finales. En la categoría femenina, el equipo El Rejunte, integrado por jugadoras de distintos sectores municipales, se consagró campeón. En la categoría masculina, el título fue para el equipo de Espacios Verdes.

Cabe destacar que el árbitro de todos los encuentros fue Daniel Cravero, quien acompañó el desarrollo de la jornada deportiva.

Al finalizar los partidos, Horacio Tossi, director de Deportes y Recreación, junto a personal de dicha dirección, hizo entrega de las medallas a las campeonas y campeones de la jornada.

Con estos partidos, culminaron las Olimpíadas Municipales 2025, que se desarrollaron en diversas disciplinas, promoviendo el compañerismo, la integración y la recreación entre los empleados y empleadas municipales.

En fecha a definir, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos.-

