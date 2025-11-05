Sin Macri, los diputados del PRO compartieron un asado en medio de los movimientos en el Congreso

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En medio de los cambios en el Congreso y con la mira puesta en la nueva etapa política, los diputados del PRO se reunieron ayer martes por la noche en la sede partidaria de Balcarce para compartir un “asado de camaradería”. La cita, que comenzó pasadas las 20, contó con la presencia de legisladores en funciones y de los que asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

Aunque había sido invitado, Mauricio Macri —fundador y titular del PRO— no participó del encuentro. Su ausencia se dio en un contexto de tensiones con el Gobierno de Javier Milei y tras una serie de críticas del propio expresidente hacia el estilo de conducción del jefe de Estado.

El clima dentro del PRO combina satisfacción y cautela. El espacio recuperó protagonismo tras el triunfo del 26 de octubre, con Diego Santilli a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el diputado fue confirmado como ministro del Interior, lo que fue celebrado dentro del partido.

Desde el entorno de Macri remarcaron que no se trató de un acuerdo político con Milei, aunque sí “se habló de perfiles” para los nuevos cargos. “Es una gran decisión”, señalaron.

