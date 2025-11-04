Una banda que cometía «entraderas» en el oeste del Conurbano fue desbaratada tras la detención de dos de sus integrantes y la aprehensión de otros dos, tres de ellos con frondosos antecedentes penales.

Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que la investigación, llevada a cabo por efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense, se inició en agosto pasado cuando un hombre de 68 años circulaba en su moto hacia el supermercado Vital de la localidad de Paso del Rey, con el fin de cobrarle un préstamo a un cliente como lo hacía habitualmente.

En ese momento, fue interceptado por un Volkswagen Fox negro con varios delincuentes armados en su interior , quienes le sustrajeron la moto y lo privaron de manera ilegal de su libertad, con el fin de llevarlo hasta su casa, donde lo golpearon y redujeron junto a su familia.

En la vivienda los asaltantes se llevaron teléfonos celulares, dos televisores, dinero en efectivo y otra motocicleta que había allí para luego darse a la fuga.

El personal de la DDI llevó a cabo tareas investigativas, que incluyeron análisis de las cámaras de seguridad, de redes sociales y otros elementos, por lo que pudieron identificar a tres de los delincuentes y los domicilios relacionados a cada uno de ellos.

Fue así que se autorizaron seis órdenes de allanamientos en los partidos bonaerenses de Moreno y Merlo, al tiempo que se informó durante la investigación que los imputados conformaban una banda delictiva dedicada a cometer «entraderas» y que habían sido los autores de al menos otros dos hechos similares: uno ocurrido el 13 de octubre con un hombre como víctima, y el restante el 21 de ese mes con una mujer como damnificada, ambos en el distrito de Moreno.

Los uniformados detuvieron finalmente a Ricardo Hernán Visconti, de 24 años, y Mariano Ezequiel Serpa Cuellar, de 40, mientras que fueron aprehendidos diego Sebastián Merlo, de 34, y Bruno Matías Ressia, de 39.

Durante los procedimientos incautaron un revólver con pedido de secuestro activo del 5 de enero de 2012, dos municiones calibre 9 milímetros, un televisor, una funda de chaleco antibalas con la leyenda de Policía, jerarquía de pecho equivalente a la de Oficial Subinspector, dos chalecos refractarios con las siglas de Policía Federal Argentina (PFA), nueve teléfonos celulares, una cédula automotor, prendas de vestir similares a las utilizadas en el robo inicial, una riñonera con DNI a nombre de distintas personas (presuntamente víctimas), tarjetas bancarias y billeteras virtuales, un parlante, una motocicleta Yamaha YBR 125cc sin patente y tres cascos de motocicleta.

Además, se determinó que tres de los sujetos contaban con frondosos antecedentes penales por diferentes delitos.

En ese sentido, Merlo acumula delitos como «Robo calificado» el 3 de noviembre de 2009 (estuvo preso en la Unidad Penal número 42 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense), «robo» el 30 de octubre de 2018, «Encubrimiento agravado» el 1 de febrero de 2022 y «robo agravado» del 14 de octubre pasado, mientras que Visconti tiene una causa por «Privación ilegal de la libertad» de 2022.

En tanto, Ressia suma antecedentes penales por «Tentativa de robo simple» el 30 de mayo de 2006, otros dos hechos el 11 y el 31 de julio de 2006, «Tentativa de robo calificado» el 23 de marzo de 2007, «Robo simple» el 25 de julio de 2007 y el 3 de marzo de 2008, «Tentativa de hurto simple» el 16 de febrero de 2012, «Robo» el 19 de junio de 2021 y el 27 de septiembre de 2024, hecho por el cual estuvo detenido en la Unidad Penal número 59 del SPB hasta el 23 de diciembre de 2024 cuando fue liberado.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7, a cargo de Solange Castelli, y el Juzgado de Garantías de Adriana Julián, ambos del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.