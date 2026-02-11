IMPRESIONANTE CRECIMIENTO DEL PÁDEL EN ROQUE PÉREZ Y EL RESTO DEL PAÍS

Roque Pérez tiene una de las 10 canchas de pádel más viejas del país, está ubicada dentro de la Estancia La Biznaga (ojalá un día nos permitan sacarle unas fotos). Esta instalación fue pionera, situándose justo después de la introducción del deporte en el país por Julio Menditeguy a fines de los 60.

Nelly Arrieta de Blaquier fue reconocida como una figura fundamental en la historia del pádel argentino por construir esta cancha en sus instalaciones.

La cancha en la estancia «La Biznaga» funcionó en la década de los 70, antes del gran boom del pádel de los años 80. Aunque la primera cancha en Argentina a menudo se cita en el Ocean Club de Mar del Plata (importada de México/Uruguay) o en la zona de Córdoba, la construcción en La Biznaga forma parte del núcleo fundacional del deporte en el país.

La popularidad del pádel en Argentina creció exponencialmente tras estas primeras instalaciones, con la fundación de la Asociación Padel Argentino (APA) en 1988 y en los años 90 tuvo muchísimo auge y se construyeron varias canchas.

En los 90 en Roque Pérez y en el país el pádel (denominado paddle en aquellos años) experimentó un muy buen crecimiento. Había canchas en el Country Club, en el Club Alumni, en La Barraca, en el Club Atlético (al lado del Centro Cultural), incluso se instaló una cancha en calle Paulino Lanz a metros de la avenida Sarmiento, que tenía la particularidad de poseer una ventana de blindex y desde el buffet se podían observar los partidos.

El crecimiento que tiene hoy el pádel es mayor al de los años 90, ayudado por el cambio de superficie, ya que el piso sintético con arena (alfombra) evita las lesiones que se producían con los pisos de cemento.

EL PÁDEL HOY EN ROQUE PÉREZ

En la actualidad, en Roque Pérez hay 13 canchas en pleno funcionamiento, 8 de las cuales son al aire libre y 5 son techadas.

Todos o casi todos los finde de semana hay torneos de las diferentes categorías, aunque faltaría que se unifiquen criterios y se junte la gente que maneja las canchas para confeccionar un solo ranking de cada categoría. Porque hay algunos torneos en que por ejemplo, juega gente de 7ma. en una categoría inferior a su nivel, 8va. y eso hace que algunas personas se enojen ante lo que creen que es una desigualdad. Con un ranking unificado entre todas las canchas en donde se realizan torneos, esto no pasaría, aunque sabemos que ponerse de acuerdo no es fácil a veces, pero por el bien de este deporte, se debería hacer.

Alumni se renueva: En estos momentos el Club Alumni de Roque Pérez está llevando a cabo la renovación de su cancha de pádel. La misma está ubicada en calle Bolla a metros de la avenida Mitre (fotos) y está quedando muy bien.

Nos vemos en la cancha!

