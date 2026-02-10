El Gobierno digitaliza legajos y cambia un trámite clave para vehículos antiguos

El Gobierno nacional avanza con la reestructuración de las transferencias y registros de autos. A través de la Disposición 58/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) ordenó una «limpieza» de archivos físicos para profundizar la digitalización de los trámites.