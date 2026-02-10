10 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

Siguen las obras en Roque Pérez

Redacción 11 minutos atrás

 

El Municipio de Roque Pérez continúa desarrollando trabajos de infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la accesibilidad para la comunidad.

En esta oportunidad, se llevan adelante tareas sobre la avenida Presidente Perón, frente al barrio de Las 53 Viviendas, donde se realizó la colocación de 12 tubos de alcantarilla. Esta obra permitirá optimizar el escurrimiento del agua, evitando anegamientos que se producían en el sector, y mejorar la accesibilidad en todas las entradas del barrio.

Los trabajos se ejecutan con personal y maquinaria municipal, dependientes de la Subsecretaría de Inspección General, a cargo de Carlos Vinay, reafirmando el compromiso del Estado municipal con el mantenimiento y la mejora permanente de la infraestructura local.-

