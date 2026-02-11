F1: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La preparación para el campeonato de Fórmula 1 se puso en marcha en el Circuito Internacional de Baréin y el argentino Franco Colapinto causó la primera bandera roja de las pruebas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miercoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.

Noticias Argentinas.-

