Garrahan: nuevo paro y festival por el Mes de las Infancias

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, luego de la asamblea que mantuvieron la semana pasada, decidió hacer un paro de 24 horas este jueves 21 y llevarán a cabo un festival el domingo 24, en Parque Lezama, bajo la consigna “todas las infancias importan”.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, APyT sostuvo que esta huelga se dará el día en que, supuestamente, el Senado Nacional trate la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que impacta directamente en el Garrahan, y que ya cuenta con media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, con más de dos tercios de los votos.

«La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave», explicó a la Agencia, Norma Lezana, secretaria general del gremio.

El pasado domingo 17 de agosto, jornada en la que se celebró el Día de las Infancias, el hospital pediátrico informó que tienen “el 95% de apoyo social” en la defensa que llevan hace meses, según los datos publicados por la consultora Zuban Córdoba.

Debido a este informe, desde APyT le “advirtieron” al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, sobre “el costo político y social que podría implicar un eventual veto a la Ley de Emergencia Pediátrica”, que probablemente sea aprobada en el Senado.

«Desde el primer día, sentimos todo el apoyo de nuestro pueblo hacia el Hospital Garrahan. Pero ahora, esa percepción se confirmó con datos de una investigación nacional de la consultora Zubán Córdoba, que son contundentes», sostuvo Lezana.

APyT cerrará esta semana con un “festivalazo por el Garrahan y las Infancias” en Parque Lezama para celebrar en las calles la “defensa del Hospital y de cada niño y niña que lucha día a día”.

Este domingo, desde las 14 hs., habrá música, juegos y sorpresas, para toda la familia, y contará con la participación especial del artista infantil Luis Pescetti, entre otros invitados. También, se recibirán donaciones para los pacientes del Garrahan y, aquellos que quieran ayudar, pueden llevar juguetes nuevos, cuadernos, lápices de colores, ropa en buen estado y pañales descartables.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...