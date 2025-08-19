El particular posteo de María Eugenia Vidal: «El 10 de diciembre me quedó sin trabajo»

La dirigente también compartió algunas reflexiones sobre lo que significa pasar del sector público al privado. Reconoció que el desafío es grande porque, si bien se gana en experiencia y contactos con los años, también se adquieren hábitos y certezas que dificultan salir de la zona de confort. Incluso se preguntó si existe un prejuicio hacia quienes llegan del mundo político y si los empleadores están dispuestos a darles una oportunidad real.