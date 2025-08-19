MIERCOLES 20 DE AGOSTO PARO Y CONCENTRACIÓN – LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

ES LEY (Ley N° 27793)

¡La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla!

Desde el colectivo de personas con discapacidad, familiares y trabajadores de inclusión convocamos a la sociedad a hacerse eco frente al avasallamiento de nuestros derechos.

Frente al abandono y la crueldad, respondemos con participación, compromiso y ciudadanía.

La decisión de no quedarnos indiferentes frente al abandono y la violencia como única respuesta se afianza en un colectivo que de norte a sur a lo largo y a lo ancho de todo el país responde contundentemente con rondas de aprendizaje en todas las plazas. Hemos creado una alternativa que abraza al colectivo entero desde la empatía y el compromiso con la causa. No necesitamos recurrir al odio, ni lo haremos, frente a este genocidio silencioso respondemos con espacios de encuentro para la toma de conciencia.

Pero en la instancia en la que nos encontramos, el compromiso no puede ser solo del colectivo, hoy más que nunca diputados/as y senadores deben dar cuenta de por qué están en ese lugar, haciéndose presentes y defendiendo los derechos que garantizan un sistema de apoyos que es modelo en Latinoamérica y por lo tanto motivo de orgullo nacional.

Ante el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad creemos que es inadmisible que diputados y diputadas de todo el arco político den la espalda estando ausentes o peor aun apoyando la crueldad y el abandono poder ejecutivo.

Como hemos explicado en reiteradas ocasiones, la Ley de Emergencia en Discapacidad NO GENERA DEFICIT FISCAL.

Sin la visibilidad de los medios de comunicación, esta lucha no sería posible, por eso además de celebrar su compromiso,

les pedimos que redoblen esfuerzos en una problemática social que debe implicarnos a todes. También celebramos ver como muchxs en este proceso fueron aprendiendo del modelo social, nos renuevan ideas, propuestas y se implican. Así construimos una sociedad más inclusiva mientras la defendemos del ajuste.

¡Repudiamos el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y comprometemos a toda la cámara de diputados para que defienda la ley en el Congreso!

Convocamos a la ciudadanía toda a defender le Ley en todas las plazas del País.

¡Nadie se salva solo!#EmergenciaEnDiscapacidadYA #DiscapacidadEnEmergencia #QueSeaLey

