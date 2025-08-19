«Hablemos de los secretos»: un libro para que las infancias crezcan sin miedo

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

¿Cómo ayudar a los más chicos a prevenir situaciones de violencia o abuso? Con una historia llena de amorosidad y propuestas interactivas, Hablemos de los secretos, de Carolina Mora, psicóloga especialista en desafíos de la crianza, ofrece herramientas para construir la confianza y charlar en familia sobre el cuidado del espacio propio.

Editado recientemente por El Ateneo y orientado a niños a partir de 5 años, Hablemos de los secretos es un libro necesario para abrir el diálogo en casa y construir vínculos seguros desde la infancia: la protagonista se preocupa por algo que le cuenta un amigo y luego vive una situación incómoda en el vestuario. Y aprende que hay secretos que es mejor compartir con adultos de confianza. Con sensibilidad y lenguaje claro este cuento brinda herramientas para que niñas y niños aprendan a cuidar su cuerpo, reconocer situaciones inapropiadas y buscar ayuda sin miedo.

Por lo tanto, este libro no solo está pensado para los más chicos, sino también para los adultos que los acompañan: madres, padres, docentes y cuidadores encontrarán en sus páginas una guía valiosa para abordar temas difíciles de manera respetuosa y cordial.

“Para que nos animemos a hablar, incluso de las vivencias incómodas. Porque hablando y en compañía, se vuelven más livianas. Porque las infancias tienen derecho a crecer seguras y sin miedo”, dice Mora sobre su nueva propuesta, que cuenta con ilustraciones de Mariela Califano.

Gentileza Infonews Cooperativa.-

El libro se encuentra en venta en el sitio Mercado Libre a unos 22.000 pesos más envío.-

