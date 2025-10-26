Franco Colapinto largará en la ultima ubicación en el GP de México

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El joven piloto argentino oriundo de Pilar, largará desde la última ubicación en la pista en la carrera de hoy domingo 26, correspondiente al Gran Premio de México.

“No encontramos ritmo con ningún cambio. No funcionó nada”, aseguró Franco Colapinto luego de las tres rondas de clasificación para el Gran Premio de México que se disputará hoy domingo desde las 17 (hora argentina), donde no pudo superar la Q1 para quedar en último lugar de la grilla largada.

“La Q2 era imposible… Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado”, agregó el piloto argentino de Alpine, agregando que “es un auto muy difícil… Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron y no tenía dirección”.

Foto: Redes de Alpine.-

