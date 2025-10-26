En el marco de las elecciones 2025 se recuerda que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo, en cumplimiento con el Código Electoral Nacional.

Según supo Noticias Argentinas, la restricción está establecida en el artículo 71 del mencionado código, que prohíbe la venta de alcohol desde la noche previa a una elección hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21:00, dado que las mesas cierran a las 18:00.

La norma aplica a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y otros comercios, y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.

La medida busca garantizar un clima de responsabilidad y orden durante la jornada electoral.

Noticias Argentinas.-