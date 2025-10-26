La prohibición rige desde las 20 del sábado y finaliza tres horas después del cierre de los comicios, es decir, a las 21 del domingo.
En el marco de las elecciones 2025 se recuerda que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo, en cumplimiento con el Código Electoral Nacional.
La norma aplica a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y otros comercios, y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.
La medida busca garantizar un clima de responsabilidad y orden durante la jornada electoral.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Un taxista fue detenido por alcoholemia positiva y al revisarle el auto descubrieron a su pareja en el baúl
Votó el intendente de Roque Pérez Maximiliano Sciaini
Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante la jornada electoral