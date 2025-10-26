Elecciones 26 de octubre, hasta ahora la participación electoral fue del 23%

La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
En Roque Pérez el porcentaje fue algo mayor, llegando aproximadamente a un 30, 35%.-
