Elecciones 26 de octubre, hasta ahora la participación electoral fue del 23%

Redacción 3 horas atrás

La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

En Roque Pérez el porcentaje fue algo mayor, llegando aproximadamente a un 30, 35%.-

 

