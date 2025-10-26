Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante la jornada electoral

Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.
Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá de 6 a 19, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por las autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires.
Con un comunicado, AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.
Noticias Argentinas.-
Foto www.rpereznet.com.ar
