Votó el intendente de Roque Pérez Maximiliano Sciaini

Sciaini manifestó: “Estamos muy contentos con como se vienen desarrollando los comicios en nuestro distrito. Es importante que la gente venga a votar y se exprese en las urnas. Desde nuestro lugar, creemos que esta elección define dos cosas muy importantes: por un lado, cuánto apoyo conserva el gobierno nacional de ese 55% de votos que obtuvo en el ballotage; y por otro, cómo se conforma el Congreso, cuántas bancas logra el gobierno y cuántas la oposición en cada provincia.

Más allá de los nombres, lo que está en juego es un modelo de país. Nosotros creemos en un Estado presente, que acompañe a quienes producen, que garantice derechos y que sostenga la educación, la salud y el trabajo como pilares de desarrollo. Por eso, esta elección también es una oportunidad para que cada roqueperense y cada bonaerense exprese qué país quiere para los próximos años”.-

