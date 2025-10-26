Un taxista fue detenido por alcoholemia positiva y al revisarle el auto descubrieron a su pareja en el baúl

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Un taxista fue detenido en la provincia de Salta por manejar alcoholizado y los policías, tras revisar el vehículo durante el operativo, constataron que dentro del baúl estaba oculta su pareja.

El insólito hecho ocurrió durante un control de tránsito apostado sobre la avenida del Bicentenario, en la capital salteña, cuando los agentes frenaron al taxista para llevar a cabo el respectivo test de alcoholemia.

Allí se constató que el hombre había dado positivo, por lo que los efectivos llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto.

La sorpresa se la llevaron cuando al abrir el baúl encontraron que había una mujer oculta y al consultarle qué hacía ahí dentro, el sujeto respondió: “Es mi mujer”.

Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años, por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.

Según la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el taxista fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de personas.

Noticias Argentinas.-

Imagen captura de video.-

