Casa Rosada: la sala de periodistas reabre sus puertas y Adorni volvería con las habituales conferencias

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El Gobierno Nacional informó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de «protocolos de seguridad y vigilancia”.

Se espera que, con la reapertura, se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la ronda de preguntas de mañana comenzará a las 11hs. y, con ello, marcará el reinicio de las actividades habituales en el sector.

También se rumoreó que habría “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

La gestión del presidente Javier Milei, decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto «espionaje ilegal» y «revelación de secretos«.

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”

Noticias Argentinas.-

Los periodistas acreditados en Casa Rosada volverán a ingresar esta semana a la sala de prensa.

Foto: Agencia NA/ Claudio Fanchi.-

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