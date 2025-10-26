26 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Paso a paso: ¿Cómo consultar el padrón electoral 2025?

Redacción 7 horas atrás

La consulta del padrón electoral es unificada para todo el país, ya sea que busques «dónde voto provincia de Buenos Aires»«dónde voto San Luis» o «padrón electoral Santa Fe 2025». El único sitio oficial habilitado por la CNE es padron.gob.ar.

Para saber dónde votás este 26 de octubre, seguí estos pasos:

  1. Ingresá al sitio web oficial: www.padron.gob.ar.
  2. Completá el formulario con tu número de DNI (sin puntos).
  3. Seleccioná tu género (según figura en tu DNI).
  4. Elegí tu «Distrito» (la provincia donde votás).
  5. Escribí el código captcha (verificador de seguridad) que aparece en la imagen.
  6. Hacé clic en el botón «Consultar».

