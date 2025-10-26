Redacción 8 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL DOMINGO 26: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Sigue leyendo Anterior Denuncian que se produjo una remarcación generalizada de precios antes de las eleccionesSiguiente Paso a paso: ¿Cómo consultar el padrón electoral 2025? Más historias Noticias Un taxista fue detenido por alcoholemia positiva y al revisarle el auto descubrieron a su pareja en el baúl 57 minutos atrás Redacción Noticias Votó el intendente de Roque Pérez Maximiliano Sciaini 2 horas atrás Redacción Noticias Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante la jornada electoral 3 horas atrás Redacción
Más historias
Un taxista fue detenido por alcoholemia positiva y al revisarle el auto descubrieron a su pareja en el baúl
Votó el intendente de Roque Pérez Maximiliano Sciaini
Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante la jornada electoral