Denuncian que se produjo una remarcación generalizada de precios antes de las elecciones

El sindicato estatal ATE advirtió aumentos en alimentos y productos de primera necesidad; anticipa medidas de fuerza tras los comicios legislativos. Informaron subas de precios en alimentos, indumentaria y productos esenciales de hasta un 10%.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció una marcada suba en los precios de alimentos, productos de primera necesidad e indumentaria en la semana previa a las elecciones legislativas. Según el dirigente, algunos productos esenciales aumentaron hasta un 10%. “Está claro que las empresas consideran que estamos ante una inminente devaluación y decidieron cubrirse aumentando los precios de todos los productos y servicios, aun los de consumo masivo. Este accionar especulativo y el hecho que el Gobierno haya perdido el control sobre toda la economía agrava la pérdida del poder adquisitivo y termina de destruir los salarios y las jubilaciones”, indicó Aguiar.

El dirigente estatal señaló que la crisis afecta directamente a los hogares: “En el caso de los estatales, más del 70% de los hogares ya están endeudados en más de un salario y medio, y la morosidad en el pago de tarjetas y créditos van en aumento”.

Aguiar adelantó que “la próxima semana, sea cual sea el resultado de la elección, vamos a convocar a un plenario para debatir y definir una nueva medida de fuerza general y de alcance nacional. No podemos tolerar que el Gobierno nos siga ajustando por congelamiento salarial. Se tienen que reabrir las paritarias. El último incremento otorgado ha quedado completamente desfasado”.

Subas de precios y contexto económico

Las subas denunciadas por ATE coinciden con la cotización del dólar, que en los últimos días alcanzó los $1.500 y podría registrar nuevos aumentos. La consultora LCG indicó que alimentos como lácteos y huevos aumentaron 3,7%, mientras que las bebidas no alcohólicas subieron 3,2% durante la misma semana. Además, se registraron incrementos diarios en supermercados y fallas en los sitios web de cadenas de venta, que dificultaron las compras online.

En paralelo, las paritarias del sector público quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación. Durante la gestión de Javier Milei, la inflación acumulada en 2025 llegó al 22%, mientras que los aumentos salariales solo alcanzaron el 12,3%.

