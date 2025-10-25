Había una farmacia oculta en una estación de servicio

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Salud bonaerense permitió descubrir una práctica irregular en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 6, en Luján, donde se vendían medicamentos de manera ilegal.

La investigación se inició a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (COLFARMA), que había advertido la comercialización irregular de fármacos en el servicompras de una estación Shell, situada en el cruce con la Ruta 34.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron la existencia de una góndola con medicamentos de venta libre y bajo receta expuestos al público como si fueran productos de consumo cotidiano. El allanamiento se realizó con orden del Juzgado Federal de Mercedes, tras la acumulación de denuncias vecinales y la presentación formal del colegio profesional.

Entre los productos secuestrados se encontraron Bayaspirina, Tafirol, Ibupirac, Buscapina, Paracetamol, Dulcolax, Actron, Novalgina y Mylanta, entre otros. Además, un perito informático detectó un listado con el stock disponible y facturas de compra, lo que evidenciaría la continuidad del comercio ilícito.

Desde COLFARMA manifestaron su “preocupación por la venta ilegal de medicamentos en comercios no habilitados” y remarcaron que “las empresas deben comprender la importancia de garantizar una red profesional y segura para el acceso a los medicamentos, de manera responsable y con respaldo sanitario”.

“El servicio farmacéutico en la provincia de Buenos Aires cumple estándares de calidad exigidos por las leyes sanitarias e impositivas. Este tipo de prácticas no solo violan la normativa vigente, sino que también ponen en riesgo la salud pública”, agregaron desde la entidad.

Finalmente, el Colegio de Farmacéuticos agradeció a los vecinos que aportaron información clave para el operativo y reafirmó su compromiso en la defensa del ejercicio profesional farmacéutico y la lucha contra la venta irregular de medicamentos.

El Ministerio de Salud bonaerense, por su parte, recordó que la venta de fármacos fuera del circuito autorizado constituye una infracción a la Ley Nacional de Medicamentos, que exige la intervención de un profesional matriculado y un establecimiento habilitado para garantizar la trazabilidad y seguridad del producto.

