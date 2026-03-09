Femicidios 2025: 262 víctimas fatales y 260 chicos quedaron huérfanos

El Observatorio «Ahora que sí nos ven» documentó 262 víctimas (219 femicidios directos, 30 vinculados, 5 travesticidios y transfemicidios, 8 instigaciones al suicidio), la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 247 femicidios, y MuMaLá relevó 266 femicidios más 997 intentos de femicidio.

El Observatorio «Adriana Marisel Zambrano» de la Asociación Civil La Casa del Encuentro registró 262 víctimas fatales de violencia de género durante 2025. Los datos surgen de medios digitales nacionales y provinciales y muestran que hubo un asesinato cada 33 horas.

Otros relevamientos confirman la magnitud del problema: el Observatorio «Ahora que sí nos ven» documentó 262 víctimas (219 femicidios directos, 30 vinculados, 5 travesticidios y transfemicidios, 8 instigaciones al suicidio), la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 247 femicidios, y MuMaLá relevó 266 femicidios más 997 intentos de femicidio.

Femicidios directos y vinculados: el impacto en la familia

De las 262 víctimas, 238 correspondieron a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Además, se registró un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Los femicidios vinculados incluyen familiares o personas cercanas asesinadas para castigar a la mujer o porque intentaban impedir el crimen. Uno de los datos más devastadores muestra que 260 hijos quedaron sin madre, definidos como «víctimas colaterales de estos crímenes». Ada Beatriz Rico afirmó: «Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso».

El 58% de los asesinatos ocurrió dentro de hogares propios o compartidos. Más del 83% de las víctimas tenía algún tipo de vínculo con el femicida y más del 50% eran parejas o ex parejas.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) indicó que el 30% de la población cree que «lo que pasa en la pareja, queda en la pareja», naturalizando la violencia. Florencia Mezzadra señaló: «Tenemos en nuestras manos una herramienta colectiva que nos permite ver, nombrar y comprender una realidad… casi cinco de cada diez personas tienen poca o ninguna información sobre cómo acompañar a quien la atraviesa»

Diferencias metodológicas y contexto político

Las variaciones entre observatorios reflejan criterios distintos: algunos solo registran femicidios directos, mientras otros incluyen femicidios vinculados, travesticidios, transfemicidios, lesbicidios e instigaciones al suicidio. Los datos permiten comprender la magnitud de la violencia machista desde diferentes perspectivas.

El sostenimiento de cifras alarmantes ocurre en medio de desfinanciamiento de políticas públicas, recorte de presupuesto en áreas de género y discursos negacionistas.

2026 comienza con la violencia intacta

Enero comenzó con 25 víctimas fatales según «Ahora que sí nos ven», manteniendo los niveles de 2025. Entre los primeros casos se encuentra Delfina Aimino, de 22 años, encontrada sin vida el 1° de enero en un camino rural cerca de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, y otra mujer fallecida tras ser atacada e incendiada el 27 de diciembre en barrio San Jorge.

