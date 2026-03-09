La Plata: liberaron a la mujer que apuñaló al sujeto que se masturbaba frente a sus hijos

Así se dispuso luego de la mujer de 28 declarara ante la fiscal del caso. Sin embargo, continuará vinculada a la causa por tentativa de homicidio.
El hecho se conoció cuando la policía acudió al lugar tras un llamado al 911, que había realizado la misma agresora, y los oficiales encontraron a Díaz con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro, siendo trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado con pronóstico luego de ser intervenido quirúrgicamente.
Gentileza de MinutoUno.-
N de la R de www.rpereznet.com.ar ¿Y AL DEGENERADO QUE SE MASTURBABA, QUÉ?
Es de esperar que una vez que se recupere de las heridas, a ese hombre que se masturbaba delante de los niños la justicia le inicie la correspondiente causa y que sea condenado como corresponde. No hay que olvidar esto porque podría continuar haciendo lo mismo, e incluso abusando de niños o niñas.-
