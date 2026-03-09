OPORTUNIDAD LABORAL EN ROQUE PÉREZ: MP DEPORTES BUSCA PERSONAL

MP DEPORTES, la tienda de artículos deportivos ubicada en calle Larraburu 40 en Roque Pérez, busca personal para trabajar en su comercio.
Los requisitos son:
Contar con experiencioa en ventas.
Ser mayor de 25 años.
Tener ganas de trabajar, crecer y superarse.
Se debe dejar el CV en el local o enviar por e-mail a: [email protected] (asunto: vendedor/a/Roque Pérez).
MP DEPORTES Larraburu 40. Roque Pérez.-
