9 de marzo de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

OPORTUNIDAD LABORAL EN ROQUE PÉREZ: MP DEPORTES BUSCA PERSONAL

Redacción 8 horas atrás

MP DEPORTES, la tienda de artículos deportivos ubicada en calle Larraburu 40 en Roque Pérez, busca personal para trabajar en su comercio.

Los requisitos son:

Contar con experiencioa en ventas.

Ser mayor de 25 años.

Tener ganas de trabajar, crecer y superarse.

Se debe dejar el CV en el local o enviar por e-mail a: [email protected] (asunto: vendedor/a/Roque Pérez).

MP DEPORTES Larraburu 40. Roque Pérez.-

 

Más historias

Javier Milei dijo que su “tarifa por conferencia» hoy es de 500 mil dólares

33 minutos atrás Redacción

Jornada por el 8M en Carlos Beguerie y en Roque Pérez

2 horas atrás Redacción

Polémica en Misiones: municipio organizó evento por el Día de la Mujer con objetos de limpieza como «premios»

3 horas atrás Redacción