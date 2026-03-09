OPORTUNIDAD LABORAL EN ROQUE PÉREZ: MP DEPORTES BUSCA PERSONAL

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

MP DEPORTES, la tienda de artículos deportivos ubicada en calle Larraburu 40 en Roque Pérez, busca personal para trabajar en su comercio.

Los requisitos son:

Contar con experiencioa en ventas.

Ser mayor de 25 años.

Tener ganas de trabajar, crecer y superarse.

Se debe dejar el CV en el local o enviar por e-mail a: [email protected] (asunto: vendedor/a/Roque Pérez).

MP DEPORTES Larraburu 40. Roque Pérez.-

